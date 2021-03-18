بلدية سبها تمدد الإقفال لمدة أسبوع بعد وصولها إلى «ذروة الجائحة»

أخطر عميد المجلس البلدي سبها المكلف، إبراهيم حامد الشاوش، مديروا مكاتب القطاعات والإدارات والهيئات والمصارف التجارية بالبلدية، اليوم الخميس، بتمديد الإقفال العام في المدينة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 25 مارس الجاري، وذلك «نظرا لازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل البلدية ودخول المدينة في ذروة الجائحة».

وطالب الشاوش في كتابه الموجه إلى الجهات العامة بأن يكون الدوام الرسمي بالقطاعات والمصارف التجارية والإدارات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء، داعيا إيها إلى تحديد عدد موظفيها بشكل يومي وفق جدول زمني بأقل عدد ممكن بما يضمن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين مع ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

كما دعا عميد المجلس البلدي المكلف الإدارات والقطاعات والهيئات والمصارف التجارية إلى الالتزام بما جاء في رسالة التمديد.



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