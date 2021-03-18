الغرفة الأمنية ببنغازي تُكذب شائعة “الجثث المزعومة” في الهواري

نفت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بنغازي الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول العثور على جثث بالقرب من مصنع الأسمنت بالهواري.

وأكدت الغرفة أن الهدف من هذه الشائعات تضليل الرأي العام لزعزعة الاستقرار والوضع الأمني في المدينة‎.

تطفي المقابل نشر مواطنون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها لموقع “الجثث المزعومة” قرب مصنع أسمنت الهواري.

وتوضح المقاطع المصورة سير الحركة بشكل طبيعي مع انتشار عسكري في المنطقة، التي تشهد ككل تقاطعات المدينة انتشارا لعناصر الأمن منذ البارحة لضبط الشارع.