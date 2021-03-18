“أبو الغيط” يجري اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا من أحمد ابوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية في إيجاز لها طالعته “الساعة 24″، إن أبوالغيط هنأ المنقوش خلال الاتصاب بمناسبة توليها هذا المنصب كونها أول سيدة تتولى قيادة الخارجية الليبية.

وفي سياق متصل، استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، سفراء كل من جمهورية إيطاليا جوزيبي بوتشيني والمملكة المتحدة نيكولاس هوبتون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المنقوش التقت السفيرين بديوان الوزارة بطرابلس، وقدما لها التهنئة بمناسبة توليها هذا المنصب .