تونس: وصول ثالث دفعة من أطفال ونساء ‘داعش’ العائدين إلى معبر رأس الجدير

تسلمت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الخميس، الدفعة الثالثة من أطفال ونساء تنظيم “داعش” الإرهابي العائدين من ليبيا، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير. وتتكون هذه الدفعة من 4 نساء و 4 أطفال.

يشار إلى أن ثاني دفعة من أطفال ونساء “داعش” قد وصلت الإثنين الماضي إلى معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا وتتكون من 3 نساء و5 أطفال, وسبقتها دفعة أولى مماثلة من حيث العدد تم تسلمها من السلطات التونسية خلال الأسبوع الماضي, وبالتالي بلغ العدد الجملي لأبناء ونساء الإرهابيين التونسيين العائدين من ليبيا 24 عنصرا خلال شهر مارس الجاري.

كما كشف عبد الكبير أن عمليات ترحيل أطفال ونساء “داعش” التونسيين من ليبيا ستتواصل في دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال العدد المقدر ب 14 إمراة.

يشار إلى أن هذه العملية تتنزل في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين السلطات التونسية والليبية منذ فترة على تطبيق اتفاقية سنة 1971 الممضاة بين البلدين, والتي تنص على تبادل المجرمين والسجناء والتقارير الأمنية والاستخباراتية.