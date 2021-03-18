ليبيا الان

مجموعة العمل السياسي تشدد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعا اليوم للنظر في التقدم المحرز باتجاه تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وبهذا الخصوص أطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية،،، حيث شددت المجموعة على ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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