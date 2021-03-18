صنع الله: نعول على شركة الخليج في تحقيق خطط زيادة الإنتاج

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله حتيتة أن المؤسسة ستقدم الدعم اللازم لشركة الخليج كونها أحد أهم شركات القطاع التي يعول عليها مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق خططها الطموحة، والتي من أهمها زيادة مستويات الإنتاج ودعم خزينة الدولة الليبية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس مناقشة إنشاء مصحة النفط بمدينة بنغازي والنشاط العام للشركة بمختلف عملياتها من صيانة وإنتاج وغيرها، والصعوبات التي تعيق الشركة لتحقيق المستهدفات، والحلول الكفيلة لتجاوزها، وجهودها الحثيثة للمحافظة على استمرارية الانتاج واستدامته.