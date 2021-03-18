«الخارجية الروسية»: ندرس إعادة فتح سفارتنا في طرابلس

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن القائم بالأعمال الروسي في ليبيا بحث مع المسؤولين الليبيين إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن القائم بالأعمال الروسي تم دعوته لحضور مراسم أداء اليمين من قِبل أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث التقى مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه خلال المحادثات التي جرت، تأكد استعداد البلدين لاستئناف التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت المتحدثة الرسمية أنه تم إجلاء موظفي السفارة في عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.