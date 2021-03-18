الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي

اطلع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم، على الخطة الفنية العملية، قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، وآلية تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة إلى شركة الكهرباء لاحتواء أزمة انقطاع التيار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، بحضور محافظ المصرف المركزي بطرابلس، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

حيث أكد رئيس الحكومة حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة، داعيا إلى التكاتف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة إلى إنهاء معاناة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا