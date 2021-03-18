وزير الاقتصاد: نسعى للسيطرة على أسعار السلع والخدمات بالأسواق

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاَ ضم وكيل الوزارة والجهات التابعة لها بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة اليوم الخميس، بمقر الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجهها والعمل على تذليلها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاثتصاد والتجارة، فإن الوزير، ناقش خلال الاجتماع، عددا من القضايا والملفات على رأسها السيطرة على أسعار السلع والخدمات بالسوق، بالإضافة إلى دعم الصادرات غير النفطية والمناطق الحرة.

كما تم الاطلاع على الأعمال المنجزة لدى الجهات التابعة وخطط العمل المستهدفة لعام 2021 م.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة وضع آلية تنفيذية والعمل بها فوراً، منوها بأن الوزارة والجهات التابعة مطالبة بأداء مهامها وواجباتها نحو الوطن والمواطن وتحقيق نتائج فعلية.

وأكد الوزير، بختام الاجتماع، أن المهام والأعمال المطلوبة يجب أن تنفذ وفق المدة الزمنية المحددة وستكون هناك لقاءات متواصلة للاطلاع على ما تم إنجازه ومعالجة أوجه القصور إن وجدت.