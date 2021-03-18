«صالح المسماري»: نأمل ممن قدموا استقالتهم من «العدالة والبناء» أن يجددوا عضويتهم

قال القيادي الإخواني ورئيس لجنة الإعداد لانعقاد المؤتمر العام لحزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – صالح المسماري، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح المؤتمر العام للحزب، هذا الحدث الذي يُمثل تتويج لأحداث سياسية مهمة خاضها الحزب من 2014 إلى الآن، وستعمل اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر العام بعمل مُضني لتسجيل ما قام به الحزب خلال الفترة الماضية، وفق قوله.

أضاف “المسماري” في تصريحات لقناة الحزب “ليبيا بانوراما” اليوم الخميس “الحزب مر بكثير من المراحل وبعض الأعضاء قدموا استقالتهم ونأمل من الجميع أن يبادر بتجديد عضويته، وبنود جلسات المؤتمر يحددها من دعا للمؤتمر ومن ضمن ما حدده رئيس الحزب الداعي للمؤتمر إختيار قيادة جديدة، بالإضافة لما ستضيفه الهيئة العليا من أجندة للمؤتمر، وسيتم عرض ما قامت به الإدارة التنفيذية للحزب خلال السنوات الماضية، والمؤتمر العام هو سيد نفسه وله أن يُغير جدول أعمال جلسة انعقاده أو يُضيف عليها” على حد تعبيره.