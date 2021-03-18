بدء العمل بقسم التحاليل بمركز مكافحة الأمراض بهون

افتتح مركز مكافحة الامراض بالجفرة ومقره بمدينة هون قسم التحاليل. وتم بدء العمل في استقبال المسحات الانفية من فريق الرصد والتقصي لمجابهة وباء كورونا كوفيد 19 .

وأوضح الدكتور سالم الامين فكرانة مدير المركز بان المركز بدأ في استلام المسحات الانفية من كافة فرق الرصد العاملة بمناطق بلدية الجفرة واجراء التحاليل اللازمة على جهاز ( بي سي ار) الذي تم استلامه مؤخرا.

وقال لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” بأنه “تم اجراء التحليل خلال يومين لعدد 31 مواطن كانت نتائجها 22 ايجابية و 9 سالبة”.