ليبيا الان

بدء العمل بقسم التحاليل بمركز مكافحة الأمراض بهون

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

افتتح مركز مكافحة الامراض بالجفرة ومقره بمدينة هون قسم التحاليل. وتم بدء العمل في استقبال المسحات الانفية من فريق الرصد والتقصي لمجابهة وباء كورونا كوفيد 19 .

وأوضح الدكتور سالم الامين فكرانة مدير المركز بان المركز بدأ في استلام المسحات الانفية من كافة فرق الرصد العاملة بمناطق بلدية الجفرة واجراء التحاليل اللازمة على جهاز ( بي سي ار) الذي تم استلامه مؤخرا.

وقال لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” بأنه “تم اجراء التحليل خلال يومين لعدد 31 مواطن كانت نتائجها 22 ايجابية و 9 سالبة”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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