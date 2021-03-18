وزارة الحكم المحلي تبحث آلية الانتخابات البلدية

ناقش بدرالدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اهمية استمرار العملية الانتخابية للمجالس البلدية وآلية العمل المستقبلية للجنة و الصعوبات التى تواجه اللجنة . وأكد التومي خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية بحضور وكيل شؤون الديوان ومستشاري الوزارة ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية على دعم الوزارة للجنة وتذليل كافة الصعوبات لسير العملية الانتخابية.

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