وزارة الاقتصاد والتجارة تناقش السيطرة على أسعار السلع

تابع وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال إجتماعه مع الجهات التابعة للوزارة بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة سير العمل وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجهها والعمل على تذليلها.

وناقش الإجتماع، بحسب بيان للوزارة، جملة من المواضيع على رأسها السيطرة على أسعار السلع والخدمات بالسوق بالإضافة الى دعم الصادرات الغير نفطية والمناطق الحرة والاطلاع على الأعمال المنجزة لدى الجهات التابعة للوزارة وخطط العمل المستهدفة لعام 2021 م.

وشدد الحويج، وفق ذات المصدر، خلال الإجتماع على ضرورة وضع آلية تنفيذية والعمل بها فوراً ونوه أن الوزارة والجهات التابعة مطالبة بأداء مهامها وواجباتها نحو الوطن والمواطن وتحقيق نتائج فعلية.

مؤكدا أن المهام والأعمال المطلوبة يجب أن تنفذ وفق المدة الزمنية المحددة، وفق نص البيان.

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