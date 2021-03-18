وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان

أعلن مستشفي غريان المركزي التعليمي وفاة طبيبة اطفال حامل بتوأم وأم لطفلة صغيرة بعد صراع مع فيروس «كورونا».

وقالت إدارة المستشفي في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطبيبة الراحلة ( أ.ع.ر) تبلغ من العمر 32 عاما وأم لطفلة صغيرة»، مشيرة إلى «اصابتها بفيروس كورونا أثناء تأديتها لواجبها الطبي في مستشفي الاصابعه العام وهي حامل بتوأم».

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وأشار المنشور إلى أنه جرت «محاولة إسعاف الطيبية في قسم العناية الفائقة في المستشفي ومحاولة انعاشها 3 مرات بعد ان تمكن منها المرض لكن دون جدوى». يشار إلى أن مستشفي غريان المركزي التعليمي سجل أول وفاة من الأطقم الطبيبة في البلاد أغسطس الماضي، إذ توفي الطبيب عيسى رمضان الأبيض كأول طبيب في ليبيا يتوفى جراء إصابته بفيروس «كورونا» في مدينة غريان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء. وتماثل للشفاء 1235 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».

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