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ايقاف الدراسة وصلاة الجمعة في بلدية الجفرة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر المجلس التسييري لبلدية الجفرة اليوم الخميس قرارا بايقاف الدراسة لجميع المراحل التعليمية وكافة المناشط الثقافية والدورات التدريبية وصلاة الجمعة في المساجد. 

ونص القرار رقم 4 على اغلاق محلات تأجير الخيام للافرام او المأتم ومقاهي الارجيلة والمطاعم ذات الطابع الجماعي والاسواق الشعبية ، وكذلك ايقاف اقامة الافراح والمأتم والتجمعات العشوائية مع الزام كافة المحلات التجارية والجهات العامة والاندية الرياضية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا .

وأكد على الفروع البلدية باتخاذ ما يرونه مناسبا كلا حسب اختصاصه في المنطقة التابعة له وفرض حظر جزئي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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