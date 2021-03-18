ايقاف الدراسة وصلاة الجمعة في بلدية الجفرة

أصدر المجلس التسييري لبلدية الجفرة اليوم الخميس قرارا بايقاف الدراسة لجميع المراحل التعليمية وكافة المناشط الثقافية والدورات التدريبية وصلاة الجمعة في المساجد.

ونص القرار رقم 4 على اغلاق محلات تأجير الخيام للافرام او المأتم ومقاهي الارجيلة والمطاعم ذات الطابع الجماعي والاسواق الشعبية ، وكذلك ايقاف اقامة الافراح والمأتم والتجمعات العشوائية مع الزام كافة المحلات التجارية والجهات العامة والاندية الرياضية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا .

وأكد على الفروع البلدية باتخاذ ما يرونه مناسبا كلا حسب اختصاصه في المنطقة التابعة له وفرض حظر جزئي.

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