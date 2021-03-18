المرصد السوري: أردوغان بدأ يعلم أن جرائمه في ليبيا لن تمر دون عقاب

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ يعلم أن جرائمه لن تمر دون عقاب، والعالم يراقب كل ما يقوم به، على أن يُعاقب على ما قام به من إرهاب وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وأن هناك الكثير من الأدلة التي تجرّمه أمام العالم.

ويأتي تأكيد مدير المرصد السوري، خلال حديثه لبرنامج LIVE على 218NEWS، تعقيبا على ما نقلته وكالة نوفا الايطالية حول قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى ضد رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتكابهم جرائم حرب.

وأشار رامي عبدالرحمن، في حديثه، إلى قبول الجنائية الدعوى ، يعني اعترافا ضمنيًا، ان اردوغان متورط في دعم الارهاب في ليبيا.

واعتبر مدير المرصد السوري، أن هذه الخطوة تعتبر تعزيزا لمصداقية المرصد فيما قدمه المرصد من أخبار عن إرسال المرتزقة.

وأضاف رامي عبدالرحمن، أن هناك نفاق لبعض المنظمات الدولية التي رفضت تغطية إرسال المرتزقة بحجة أن لديهم مكاتب في تركيا تخشى أن تقوم الحكومة التركية بطردها.

ويذكر أن الدعوى جاءت تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”، إن الأشخاص المذكورين “تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية”، والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

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