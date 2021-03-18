ليبيا الان

بعيو: لا طاعة لمن لا يستطيع ولا استطاعة لمن لا يعمل

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن الليبيين يستطيعون إنقاذ بلادهم إذا أرادوا مؤكدا أنه لا طاعة لمن لا يستطيع ولا استطاعة لمن لا يعمل.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا طاعة لمن لا يستطيع، لا استطاعة لمن لا يعمل، لا ماء لمن لا يضرب الحجر، لا بقاء لمن لا يترك عمل السحر إلى سحر العمل”.

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واستشهد بعيو بالآية الكريمة {وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} قائلا “الله عز وجل قادرٌ على أن يأمر عيون الماء الإثنتي عشر فتنفجر بقدرته من قلب الحجر، لكنه سبحانه أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب الحجر بعصاه، أي أن يعمل ويبادر ويأخذ بالأسباب، فيكون انفجار الماء في صحراء العطش آيةً عظيمة على قدرة الله ورحمته، وعلى صدق نبيّه موسى في دعوته، وربطاً للنتيجة بالسبب وللإنجاز بالعمل” مضيفا “نعم نستطيع نحن الليبيون إنقاذ بلدنا إذا أردنا، وكل الشعوب التي أرادت استطاعت، فمتى ننتقل من حضيض الوهن والكسل إلى ذرى الإرادة والعمل، ولعلنا نكون أكثر موضوعية إذا ألحقنا سؤال الإنتظار متى بسؤال الفعل كيف؟”.

وأضاف بعيو “هذه الـ مـتـى ستظل بلا أمد ولا مدى، إذا لم نتصور ونصوغ مشروع الوجود، الذي عنوانه الـدولـة، وتفاصيله الرؤية الشاملة لإدارة البلاد، في زمنٍ يختصر بالعِلم الزمن، لا مكان فيه ولا فرصة للوجود لمن لا يعلمون ويعملون، وليس لمن يتشاغلون بالشعوذة وينشغلون بالسحر” مردفا “لا يزال الطريق طويلْ طويلْ، لكن الوصول ليس بالمستحيل..فلنقل معاً نعم نستطيع..ولنبدأ”.

وختم بعيو بالقول “هذا النص لا علاقة له إطلاقاً بضجيج السحرة والسحر الذي يملأ بلادنا هذه الأيام، بل بهدوء العقل الذي يقود الفعل، وبضياء اليقين الذي يُبدد الظلمات”. 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الطاعة والأستطاعة الى الله وحده لا شريك له ـ وكان العدالة والقانون ما لقاش تريس ـ السلاح يفصل فيها بعون الله
    في قوله: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يصلونها وببئس القرار ) ـ سورة إبراهيم .

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  • الاعلام له دور مهم جدا فى الدعوة للعودة الى صحيح الاسلام بعيدا عن كل الفرق الضالة التى تتوهم بانها الفرقة الناجية مع ان الفرقة الناجية هى المواطن العادى الذى يرفض الانضمام لاى فرقة منهم ويرى ان المجتمع الاسلامى ملتزم بالثوابت الاسلامية والقيم الاسلامية من صدق وامانة وتسامح وعدل ورحمة وان الخلاف فى الاجتهاد لا يؤدى الى الفرقة فالفرق الضالة سواء كانت الشيعة او الاخوان او السلفية او الصوفية وغيرها يجب الابتعاد عنها فالاهوانى يجمع بين معاملات يهودية وعبادات اسلامية والسلفى الوهابى سطحى فى تفكيره فنرى احد الوهابيين ينكر ان الارض تدور حول الشمس ومصر على ان الشمس هى التى تدور حول الارض نتيجة فهم خاطئ لقوله تعالى والشمس تجرى لمستقر لها . وهى بالفعل تجرى وتدور حول المجرة بينما الارض تدور حول الشمس اما الصوفى فيتوسل لاولياء الله فى قبورهم مع ان الباب مفتوح امامه مباشرة للتوسل الى الله دون وسيط .
    ما اعظم الاسلام السمح بسيط لمن يفهمه

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