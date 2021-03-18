ليبيا الان

«الفريق الناظوري» يفرض حظراً تاماً لمدة أسبوعين اعتباراً من الجمعة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أصدر الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رئيس اللجنة العليا لمافحة وباء ورونا، قراراً يقضي بفرض حظر التجول التام لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ الجمعة على الأشخاص والأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً.

أضاف “الناظوري” في القرار رقم 3 لسنة 2021: “يستثنى من الحظر المفروض بموجب أحكام المادة السابقة، الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة لاستشارية الطبية العليا”، مشيراً إلى سريان القرار منذ لحظة صدوره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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