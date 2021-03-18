جونسون: مصر لعبت دورا جوهريا اتجاه تسوية الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عددا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

وأعرب جونسون، عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به القيادة المصرية، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري، تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، حرصه على استمرار التواصل مع السيد الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حرصه على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

وتناول الاتصال، تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد الرئيس المصري، لرئيس الوزراء البريطاني، التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

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