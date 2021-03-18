رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا يُصدر قرارًا بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين

المرج 18 مارس 2021 (وال)- أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري اليوم الخميس، قرارًا يفرض حظر تجول لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الجمعة 19 مارس الحالي على الأشخاص والأنشطة التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحًا.

وتضمن القرار رقم (3) لسنة 2021 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الثانية: يستثنى من الحظر المفروض بموجب أحكام المادة السابقة الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية العليا. (وال- المرج) إ م/ ر ت

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