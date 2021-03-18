رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يبحث أزمة الكهرباء مع رئيس الشركة  

طرابلس 18 مارس 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، اجتماعًا ضم رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عادل جمعة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، بحضور وزير المواصلات السيد محمد الشهوبي، ووزير المالية السيد خالد المبروك، ووزير التخطيط السيد فاخر بوفرنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، استعراض الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد، لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة، لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد السيد رئيس الحكومة حرصه على تذليل كافة الصعوبات، وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة، مع ضرورة التكاثف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.

من جهته، كشف رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، عن خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميغاوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات خلال الذروة الصيفية، مؤكدًا أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الأحمال خلال الصيف القادم حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميغاوات أخرى. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال