مصادر أمنية وطبية في بنغازي تُفند لأخبار ليبيا24 نبأ العثور على جثث مرمية بمنطقة الهواري

أخبار ليبيا24

نفت، مصادر طبية وأمنية وعسكرية متطابقة، مساء الخميس، الأنباء المتداولة حول العثور على وجود جثث مرمية قرب مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري فبي بنغازي.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام أنباء حول وجود جثث مرمية تمت تصفيتها بالرصاص بالهواري.

وأكدت، مصادر أمنية مسؤولة، لوكالة أخبار ليبيا 24، إن الأنباء عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، متسائلة عن الغرض من نشرها في مثل هذا الوقت.

كما أكدت، أن نقاط التفتيش الأمنية والدوريات منتشرة لضبط وحفظ الأمن بالمدينة فقط لا غير.

وطالبت المصادر الأمنية، التي تواصلت معها أخبار ليبيا 24، وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر وتداول مثل هذه الأنباء المزيفة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة للتأكد من صحتها.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي عدم تلقي أي بلاغات بالخصوص.

كما نفت، مصادر طبية مسؤولة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، الذي يتواجد به الطب الشرعي، بشكل قاطع تسلم أي جثث، وكذلك نفى مركز بنغازي الطبي تسلم أي جثث.

وفي السياق أيضًا، نفى الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي تلقي أي بلاغات عن وجود جثث أو مقبرة جماعية قرب مصنع الإسمنت، مؤكدًا فريق الطوارئ لم ينتشل أي جثث خلال يوم الخميس 18 مارس الجاري.