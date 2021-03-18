وزيرا الشباب والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان مهامها

تسلم وزيرا الشباب فتح الله عبداللطيف الزني والرياضة عبدالشفيع حسين الجويفي بحكومة الوحدة الوطنية مهام منصبهما من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني السابقة، بشير القنطري، ظهر اليوم الخميس، خلال مراسم والاستلام التي جرت بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.

وجرت مراسم الاستلام والتسليم بين القنطري والزني والجويفي في جو ساده الاحترام والتقدير من خلال مشهد حضاري يرسخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة في ليبيا، وبحضور العديد من الشخصيات من بينها عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي ورؤساء الإدارات بالهيئة العامة للشباب والرياضية.

وبدأت إجراءات التسليم والاستلام بكلمة لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني السابقة، بشير القنطري، رحب فيها بوزيري الشباب والرياضية في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا على أهمية التبادل السلمي للسلطة في ظل الحكومة الجديدة التي يستبشر بها الليبيين.

وقال القنطري إن الهيئة «رغم أنها اشتغلت في ظروف صعبة لكنها استطاعت القيام بالعديد من المشروعات في مختلف ربوع ليبيا في الشرق والغرب والجنوب بما قد تم تخصيصه لنا من ميزانيات»، متوقعا أن يكون الوزيرين الجديدين «خيرا سلف للهيئة العامة للشباب والرياضة».

وقدم الجويفي خلال كلمته الشكر والتقدير لرئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني السابقة «الذي اشتغل في ظروف صعبة وانقسام وطنى على ما قدم من انجازات وبني تحتية»، مؤكدا أن «لمساته موجودة من ملاعب وصالات رياضية وأندية في مختلف ربوع ليبيا رغم أنه اشتغل في ظروف صعبة مرت بها البلاد من احتراب وانقسام». مؤكدا حرص الوزارة للاستفادة من خبرات الدكتور بشير القنطري.

أما وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني فقد تعهد «بالعمل في حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون منفتحة على الجميع ومن كل الشرائح والآمال ستكون عالية»، وقدم في نهاية كلمته الشكر والتقدير للدكتور بشير القنطري على ماقدمه للرياضة من انجازات. وسلم الوزيران شهادات الشكر والتقديروالدروع لرئيس الهيئة السابق وذلك على جهوده وتفانيه في العمل طيلة الفترة الماضية.

وتتوالي مراسم التسليم والتسلم بين وزراء حكومة الوفاق ووزراء حكومة الوحدة الوطنية، بعد أيام من أداءا الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب منتصف الأسبوع.

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