اللجنة التسيرية تعلن قُرب انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا

عقدت اللجنة التسيرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا،اجتماعا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس، بحضور مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار ونائبه الدكتور حسين محمد بن عُثمان رئيس اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

واستعرضت اللجان خلال الاجتماع، كل الخطوات التي تم استكمالها، والتجهيز لانطلاق حملة التطعيم، ووضع اللمسات الاخيرة على الكتيّب الخاص بحملة التطعيم ، إضافة إلى تصحيح وتعديل بعض الإجراءات لضمان وصول التطعيم لكافة المواطنين.

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