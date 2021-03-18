السيسي يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا تمسك مصر بحقوقها المائية في أزمة سد النهضة

تباحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن الملف الليبي وقضية سد النهضة، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس.

وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وجدد السيسي التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي.

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال الاتصال عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس المصري تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيانه إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد في اتصاله الهاتفي مع السيسي حرصه على استمرار التواصل معه لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

ولفت راضي إلى أن جونسون أبدى تطلعه لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، فيما أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.