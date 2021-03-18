وزير الصحة يبحث حلحلة المشاكل الفنية العالقة في ظل أزمة فيروس كورونا

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي صباح اليوم الخميس خلال اجتماع عقده بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لمناقشة اليات سرعة تنفيذ الخطط الموضوعة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الشرقية ؛ وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل وهيكلة بعض الإدارات التابعة للوزارة من بينها ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية .

وناقش الزناتي خلال الاجتماع الذي حضره مدير مستشفى ابن سينا التعليمي ورئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة كورونا سرت الدكتور علي الزرقاء بالاضافة الي حضور نوري محمود الفسي اسماعيل العيضة والسيد حسين العوامي والدكتور سعد عبدالوكيل والدكتور الصالحين مجيد وذلك للوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها المستشفى ووضع الحلول لها وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي لحلحلة المختنقات التي تواجه القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في كل ربوع ليبيا.

وشدد وزير الصحة خلال الاجتماع على ضرورة العمل بوتيرة عالية وسريعة لإنجاز أهم الاستحقاقات في هذا الوقت الضيق لمواجهة الأزمة الوبائية (جائحة كورونا) .

وخلص الاجتماع الي تكليف رئيس واعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية و تشكيل غرفة طوارئ لحل الأزمات والمختنقات العاجلة بشكل تناوبي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع .