قيس سعيد لـ«ماكرون»: إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يحقق الاستقرار ويفرض السيادة

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعرب له عن التهاني بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.

تطرق الرئيسان، خلال المكالمة، إلى الوضع في ليبيا إثر الزيارة التي أداها قيس سعيد أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وجدّد قيس سعيد، تأكيده على أن الحل للوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وأن الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، يجب أن تتم في موعدها حتى يسترجع الشعب الليبي سيادته كاملة ويبسطها فوق كل أراضيه بناء على شرعية ليبية خالصة.

وزار قيس سعيد، ليبيا أمس، في إطار التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين وتعزيز مسارات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وليبيا في المجالات كافة.

أسفرت الزيارة عن اتفاق الجانبين التونسي والليبي على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية من خلال تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الماثلة، وكذلك الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لانتظارات الشعبين الشقيقين.

كما التقى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية السيدة نجلاء المنقوش، وقد اتفق الجانبان على العمل سويّا لرفع التحديات الاقتصادية المشتركة لا سيما من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسئولي البلدين وتنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بما من شأنه خلق شراكات ثنائية ذات مردودية وقادرة على توفير مواطن الشغل ودفع جهود التنمية وقاطرة الاستثمار بالبلدين.