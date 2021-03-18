الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدعو حكومة الوحدة الوطنية لإعطاء الأولوية لملف السجناء في عموم البلاد

طرابلس 18 مارس 2021 (وال)- دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين والمعتقلين قسرًا بشكل غير قانوني في عموم البلاد، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها المليشيات المسلحة.

هذا وجاء ذلك في بيان – نشرته عبر صفحتها في فيسبوك – قالت فيه إن دعوتها جاءت نظرًا لما يكتسبه ملف الأسرى والمحتجزين على أساس الهوية والمواقف السياسية، من أهمية خاصة على المستوى الإنساني والقانوني والوطني، وفي الإطار الإعداد والترتيب وتهيئة الظروف الملائمة، لتحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية الشاملة في البلاد، وتماشيًا مع الالتزامات الوطنية القائمة على السلطات الليبية، والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادقة والمنضمة إليها ليبيا. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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