رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا والوفد المرافق له

طرابلس 18 مارس 2021 (وال)- عقد السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الخميس بطرابلس، السفير الإسباني لدى ليبيا السيد خافيير لاراتشي والوفد المرافق له.

هذا ورحب السيد الرئيس بالسفير الإسباني الذي يرافقه كلا من السيد خورخي أفيلا نائب رئيس السفارة، والسيدة كارمن كارينز قنصل إسبانيا في ليبيا، مُثمنًا على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه، هنأ السفير الإسباني رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود البلاد حتى الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وأن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، وأن بلاده ستقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت، وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سيكون بشكل تدريجي، كما سيتم تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب. (وال- طرابلس) ر ت

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