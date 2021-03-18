لجنة مكافحة كورونا برئاسة الناظوري تفرض حظر تجول

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قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، الخميس، فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الجمعة.

واستثنى قرار اللجنة من الحظر المفروض الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية العليا.

وأتى القرار في ظل ازدياد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، إضافة إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء اكتشاف السلالة الإفريقية المتحورة للفيروس.

وحذر مدير المركز، الدكتور بدر الدين النجار، من خطورة السلالة الإفريقية المتحورة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة للمصابين.