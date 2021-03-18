«الزناتي»: سنجلب لقاح كورونا بأي طريقة.. وسنوقف فساد ديون لجان الجرحى

قال الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية:” سنجلب اللقاح بأي طريقة ولو بالتكليف المباشر أو التعاقد مباشرة مع المنتجين”.

وأوضح علي الزناتي، في أول حوار متلفز له، تابعته ورصدته “الساعة24″ أن تكلفة اللقاح لا تعني شيء أمام حياة الناس، فمبادرة كوفاكس لم توفر لنا إلا حصة بسيطة من اللقاح”.

وأشار إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد لنا كوزراء بإطلاق العنان لكل منّا ليؤدي عمله، مطالبا الموظفين في القطاع بالإخلاص في العمل، متعهدا بالعمل لصالح المرضى والجرحى من مختلف الأطراف، موضحا أن حقوق أي موظف في الوزارة وديون العاملين لن تضيع.

ولفت إلى أن برنامج الأطباء الزوار يوفر المال والجهد والوقت ويمنح خبرة لعناصرنا المحلية، من أول أولوياتي هو دفع ملف جلب الأطباء الزوار إلى الأمام، مشيرا إلى أن أول زيارة ميدانية له خارج نطاق الوزارة ستكون إلى الجنوب، ولن ندفع أي ديون صحية على الدولة في الخارج إلا بعد التفاوض ومراجعتها”.

وشدد الزناتي، على وجود فساد كبير في ديون لجان الجرحى وسنشكل لجان تدقيق، مبينا أن الملاحق الصحية التي انتهت مدتها سنقفلها، وعدد الملاحق الصحيين في الخارج يجب أن لا يتجاوز عشرة، وأيضا الإيفاد للعمل كملاحق صحيين في الخارج أصبحت صكوك ترضية.

وتابع:” سنراجع القطاع الخاص الذي تعاقدت معه الدولة، وستكون لنا رقابة شديدة على العيادات الخاصة وسنقفل غير المعايرة منها والكفؤ سيدعم، فالمصحات الخاصة التي ترقى أن تكون شريك لنا تعد على الأصابع والكثير منها عبارة عن مدارس”

وبين أن جلب أطباء أجانب كزوار لعلاج وجراحة القلب والأورام والدماغ في ليبيا أفضل وأوفر بكثير من الخارج، مؤكدا أن مليارات انفقت على ملف العلاج في الخارج وقرارات الإيفاد كانت عبارة عن عذاب للمرضى.