«جونسون» لـ«السيسي»: نقدر جهودكم في تسوية القضية الليبية ودفع المسار السياسي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، حرصه على استمرار التواصل مع السيسي لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطانى، عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.