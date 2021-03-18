استعراض الهيكل التنظيمي لبلدية طرابلس المركز

شهدت قاعة الاجتماعات ببلدية طرابلس -الخميس-ورشة عمل، بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية، ضمن مساعي المجلس لضبط آلية العمل ونجاعة تنفيذ الخطط والمستهدفات.

تمحورت الورشة على استعراض الهيكل التنظيمي الخاص بالبلدية وآلية عمل الإدارات التنفيذية والأقسام، إضافةً لعمل واختصاصات المجلس البلدي، قدمها الأستاذ المحاضر “جلال سنوقة “، تحت إشراف مباشر من مدير إدارة التدريب والموارد البشرية بالبلدية، الذي وصف هذه الورشة بالخطوة نحو الطريق الصحيح ، ضمن تطوير الأداء وتحسين الأداء على مستوى كافة الفروع داخل نطاق “طرابلس المركز”.

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