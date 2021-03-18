مقتل طفل وإصابة 3 أطفال آخرين جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة

أخبار ليبيا24

أسفر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس عن مقتل طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفاوتة.

وقال، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، لأخبار ليبيا 24، الخميس، إن انفجار اللغم أدى إلى وفاة الطفل “عبد المهين مهند عقيل” وإصابة أصيب ثلاثة أطفال أخرين بإصابات متفاوتة.

وأوضح علي، أن أحد الأطفال نقل إلى مستشفى الحروق والتجميل، بينما تم إسعاف الطفلين الآخرين إلى مركز طرابلس الطبي، لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأشار علي، إلى أن الجهات المختصة، باشرت فورا في تنظيف المكان وتمشيطه للبحث عن وجود أي ألغام أرضية أو مخلفات حرب بالمنطقة القريبة من موقع الانفجار.