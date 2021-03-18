يومان من العمل المكثف لصيانة طريقين في مصراتة

شهد يوما الأربعاء والخميس أعمالاً مكثفة لصيانة ومعالجة طريقين داخل نطاق المجلس البلدي مصراتة، حيث تابعة البلدية – الخميس- أعمال فرقة صيانة ومعالجة حفر وتشققات الطرق ببلدية مصراتة ومنها رصف جزء من الطريق الفرعي المؤدي إلى سوق الجمعة بالفرع البلدي زاوية المحجوب.

وأضاف مكتب العلاقات والإعلام للبلدية أنه تم الشروع يوم الأربعاء في أعمال تنظيف وتهيئة الطريق الممتدة ما بين جزيرة دوران كرزاز ومسجد الشورى، تمهيداً لعمليات الصيانة، والرصف لجزء من الطريق، تحت إشراف إدارة المشروعات ببلدية مصراتة، وتنفيذ شركة “أرم” للمقاولات والاستثمار العقاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية