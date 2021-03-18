المنفي يعزي آل عقيل في وفاة ابنهم بحادث عين زارة

تقدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي بالتعزية لـ «آلِ عقيل» وذلك في وفاة إبنهم عبدالمهيمن جراء إنفجار لغم بمنطقة عين زارة بطرابلس، كما يتمنى الشفاء العاجل لبقية الجرحى.

وأكد رئيس المجلس، في بيان نقله مكتبه الإعلامي في وقت متأخر الخميس، «على رئيس الحكومة والجهات المختصة بضرورة متابعة هذا الحادث الأليم والإهتمام بالمصابين وتقديم كافة العون والمساعدة لهم».

وفي وقت ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن عبد الحميد الديبية «يتابع حالة المصابين بشكل مباشر، وسيتخد كافة الإجراءات للإهتمام بهم وبأسرهم»، وطلب من «وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة». جاء ذلك بعد قليل من إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

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