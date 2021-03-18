دورة أسلحة متطورة لمنتسبي فرع “إنفاذ القانون” طرابلس

التأمت داخل مقر إدارة إنفاذ القانون فرع مدينة طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مراسم اختتام دورة تدريبية في مجال الأسلحة المتطورة -حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على منصتها الإعلامية.

ونُفِذت الدورة تحت إشراف خبراء من شركة “روز بارتيز” الاستشارية الانجليزية، واستهدفت عدداً من منتسبي فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، فيما شهد حفل اختتام الدورة تكريم الطلبة الأوائل بحضور رئيس فرع الإدارة ومشرفي الدورة وعدد من الضباط بالفرع.

وجاء في منشور “الداخلية” أن هذه الدورة استمرت على مدار أسبوعين، تلقى خلالها المتدربون أحدث التدريبات على كافة الأسلحة المتطورة وفق أحدث الأساليب- ضمن مواصلة وزارة الداخلية لدوراتها الفنية لتطوير أداء الأفراد المنتسبين لإدارة إنفاذ القانون.

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