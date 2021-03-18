ليبيا الان

دورة أسلحة متطورة لمنتسبي فرع “إنفاذ القانون” طرابلس

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التأمت داخل مقر إدارة إنفاذ القانون فرع مدينة طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مراسم اختتام دورة تدريبية في مجال الأسلحة المتطورة -حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على منصتها الإعلامية.

ونُفِذت الدورة تحت إشراف خبراء من شركة “روز بارتيز” الاستشارية الانجليزية، واستهدفت عدداً من منتسبي فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، فيما شهد حفل اختتام الدورة تكريم الطلبة الأوائل بحضور رئيس فرع الإدارة ومشرفي الدورة وعدد من الضباط بالفرع.

وجاء في منشور “الداخلية” أن هذه الدورة استمرت على مدار أسبوعين، تلقى خلالها المتدربون أحدث التدريبات على كافة الأسلحة المتطورة وفق أحدث الأساليب- ضمن مواصلة وزارة الداخلية لدوراتها الفنية لتطوير أداء الأفراد المنتسبين لإدارة إنفاذ القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك