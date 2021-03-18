«الردع» تنشر فيديو اعترافات عصابة لخطف المواطنين بطرابلس

نشرت قوة الردع الخاصة، فيديو يكشف اعترافات عصابة نفذت عمليات خطف بحق مواطنين في طرابلس، كشفوا فيه كيف ربطوا الضحايا وتصويرهم واذلالهم للضغط على اهاليهم وابتزازهم مقابل دفع الفدية لاطلاق سراح ذويهم.

أضافت قوة “الردع” في بيان: “أعمال إجرامية فاقت الوصف امتهنتها عصابة الخطف التي تم القبض على أغلبها من قبل جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وكل هذا في فيديو اعترافات العصابة المتورطة في أكثر من عشرة قضايا خطف”.

ونشرت “الردع” أسماء المخطوفين وهم: “امبارك علي ابوقشيشيطة، أسامة نصر الصويعي، حميد مسعود الهمالي، حميد حمودة برم، عبد المجيد حسن دراويل، عبد الباري علي العروسي، نجيب سليمان الشواشي، فوزي ابوكثف، عبد المجيد سالم سليمان، عبد المنعم احمد الغدامسي، الصديق خلف الله بن دلة”.

وتابع البيان: “كما نشكر كلاً من قوة العمليات المشتركة لمكافحة الارهاب وادارة انفاذ القانون بوزارة الداخلية ومديرية الأمن بالعجيلات على جهودهم المبذولة في القبض على هذه العصابة بعد فرار البعض منهم للمناطق الأمنية التابعة لهم”.