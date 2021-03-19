«صنع الله»: نحرص على إزالة معوقات إنتاج النفط وتحقيق المستهدفات

عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفي صنع الله، الخميس، اجتماعا مع فضل الله حتيتة رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط بحضور العماري محمد عضو مجلس الإدارة، أبو العيد أحمد سالم مدير عام الشؤون المالية، وصلاح ضوء مدير إدارة الحسابات العامة، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن الاجتماع تم خلاله مناقشة إنشاء مصحة النفط بمدينة بنغازي والنشاط العام للشركة بمختلف عملياتها من صيانة وإنتاج وغيرها، والصعوبات التي تعيق الشركة لتحقيق المستهدفات، والحلول الكفيلة لتجاوزها، وجهودها الحثيثة للمحافظة على استمرارية الانتاج واستدامته.

وأكد المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لشركة الخليج كونها أحد اهم شركات القطاع التي يعول عليها مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق خططها الطموحة، والتي من أهمها زيادة مستويات الإنتاج ودعم خزينة الدولة الليبية وإنعاش الاقتصاد الوطني.