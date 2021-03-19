وفد من قبائل الطوارق خلال لقاء عقيله صالح: نشدد على ضرورة دعم حكومة الدبيبة

التقي وفد من مجلس شيوخ قبائل الطوارق، المستتشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، حيث تناول الجتماع مسائل جوهرية مهمة، بحسب البيان الصادر عن مجلس قبائل الطوارق.

وأكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، خلال اللقاء، على وحدة التراب الليبي وأهمية دعم مسار السلام والاستقرار في الوطن عن طريق المبادرات المجتمعية والجسم التشريعي الذي يمثل تطلعات وآمال كل الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مخرجات الحوار السياسي.

وتابع المجلس، في بيانه:” نأمل من الجميع دعم الحكومة وتعزيزها إلى أن تتحق طموحات الشعب المتمثلة في المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية وتوفير الخدمات والتنمية المستدامة وإشراك كافة أطياف الشعب الليبي في الاستحقاقات القادمة في وقتها وتاريخها المحدد سلفا.

وانتهي اللقاء، باعتماد مجلس شيوخ قبائل الطوارق، والاعتداد به كجسم شرعي وفق القوانين المتبعة وهو الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في ليبيا.