وزير داخلية الحكومة الوطنية يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لتجنيد العمليات الأمنية

شارك وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، في حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية، والتي أقيمت بمقر المعهد التدريب التخصصي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، الخميس، فإن خالد مازن أكد خلال كلمة ألقاها في حفل التخريج، أن هذه الدفعة الأولى من متخصصي العمليات الأمنية، قد تلقوا كافة التدريبات التي تؤهلهم للممارسة المهام المناطة بهم في حفظ الأمن.

وأعرب الوزير، عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافدًا مهمًا لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد، وترسيخ العقيدة الأمنية التي ترتكز على نبذ الفرقة وتوحيد الصفوف تحت راية الوطن.

وشدد على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لحمل هذه الأمانة أمام الوطن والمواطن.

وهنأ الوزير، الخريجين لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح، مثمنًا الجهود التي بذلها المشرفون على هذه الدفعة.