“طرابلس المركز” تحول مدرسة “خولة بنت الأزور” إلى مؤسسة نموذجية

قالت “بلدية طرابلس المركز” على منصتها الإعلامية إن مدرسة “خولة بنت الأزور”، الواقعة في نطاقها خضعت لصيانة كاملة وإعادة تأهيل في البنية التحتية بعد أن كانت من المدارس المهملة التي بقيت لعشرين عاماً دون أي إهتمام وكادت أن تكون مجرد مبنى خاوي على عروشه.

وأضافت البلدية في منشورها أن المدرسة أصبحت اليوم من المدارس النموذجية التي تتوفر بها كل الشروط الملائمة للعملية التربوية والتعليمية للتعليم الابتدائي، من فصول وممرات وقاعات دراسية وتتوفر بها كل شروط السلامة ومزودة بكاميرات مراقبة ويوجد بكل فصل سبورة ذكية وتتميز ألوان الفصول بما يتماشى مع الفئات العمرية للتلاميذ مع وجود مكتبة خاصة بكتب الأطفال كما جُهزت دورات المياه بأفضل المستلزمات إضافةً لمعامل حاسوب بتقنية عالية .

وسيتم تجهيز الملاعب والساحات الخاصة بالتلاميذ بألعاب تتناسب مع إعمار التلاميذ وتجهيز المقصف الذي يقدم وجبات الإفطار ، فيما أثنت المدرسة على جهود إبراهيم الخليفي عميد بلدية طرابلس المركز ومتابعته لأعمال الصيانة منذ بداية العمل رفقة الفريق المصاحب له وآخر المتابعات زيارته مع أعضاء المجلس البلدي للمدرسة.

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