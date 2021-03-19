مشروع “تقارب” الأميركي في الخمس بعد تأجيل أعماله

بحث عميد بلدية الخمس مع وفد ممثل لمشروع تقارب التابع للوكالة الأميركية للتنمية USAID ، الأسباب التي أدت إلى تأجيل البدء في المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في مدينة الخمس ضمن الشراكة الموقعة بين البلدية والمشروع.

وناقش الطرفان مشروع إعادة تأهيل منتزه المنارة الواقع بمحلة البلدية، إضافةً إلى خطة “مشروع تقارب” في سنته الثانية والتي ستعمل على تزويد بلدية الخمس ببعض المعدات وتدريب موظفي البلدية.

مثل جانب البلدية في الاجتماع رئيسها ووكيل الديوان ومديرو الإدارات فيما ضم وفد “تقارب”، حسنين حامد نائب مدير المشروع و الدكتور عثمان القاجيجي المستشار الفني للمشروع و مدير البرامج الإقليمي محمد الكواش وبعض الموظفين في المشروع – حسب ما أورده مكتب العلاقات العامة والإعلام ببلدية الخمس.

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