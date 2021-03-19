بوريل: نتائج “إيريني” ملموسة في رصد انتهاكات الحظر الأممي على ليبيا

نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله إن بعثة إيريني الأوروبية حققت “نتائج ملموسة” في رصد انتهاكات الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الأمر الذي ساهم في “الخطوات الإيجابية” التي حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأوروبية بقيادة إيطاليا في روما: “نحتفل اليوم بمرور عام على انطلاق العملية: كانت ولاتزال مهمة صعبة”،موضحاً أن إيريني حققت نتائج ملموسة على الرغم من فيروس كورونا.

وذكر بوريل أن العملية الأوروبية راقبت 25 ميناء و 15 مطاراً ومهابط طائرات، علاوةً على 200 رحلة جوية يشتبه في نقلها شحنات عسكرية إلى ليبيا، مؤكداً أنه جرى إحالة هذه المعلومات لمجموعة خبراء ليبيا عبر أكثر من 20 تقريراً سرياً، مشيراً إلى أن فريق الخبراء نشر منذ يومين تقريره النهائي الأخير وأقر بدعم عملية إيريني.

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