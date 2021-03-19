«دردور»: القبيلة «موروث جاهلي» لكني أقبل حراكها ضد «العسكر» بالمنطقة الشرقية

قال فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»:” على الرغم من أنني أنظر للقبيلة، بأنها موروث جاهلي متعصب، يقدم حكمة الشيخ على نتائج المختبرات العلمية، ويتفه العلم ويطعن في العلماء” على حد زعمه.

وادعى فرج دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الحراك القبلي في المنطقة الشرقية لتصحيح الأخطاء، يكون مقبولا في مثل هذه الظروف التي صادر فيها العسكر الحريات، وقتل عشرات الآلاف من الليبيين، وشرد ضعفهم، ودمر البنيان”.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بنغازي، قد نفت أمس الخميس، الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول العثور على جثث بالقرب من مصنع الأسمنت بالهواري.

وأكدت الغرفة، أن الهدف من هذه الشائعات تضليل الرأي العام لزعزعة الاستقرار والوضع الأمني في المدينة‎.

ونشر مواطنون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها لموقع “الجثث المزعومة” قرب مصنع أسمنت الهواري.

وتوضح المقاطع المصورة سير الحركة بشكل طبيعي مع انتشار عسكري في المنطقة، التي تشهد ككل تقاطعات المدينة انتشارا لعناصر الأمن منذ البارحة لضبط الشارع.