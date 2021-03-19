ليبيا الان

أولى تعهدات وزير الصحة: توطين العلاج بالداخل وتوفير اللقاحات في «أسرع وقت»

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، إن ملف العلاج بالخارج يشهد «فسادًا كبيرًا»، متعهدًا بالسعي لتوطين العلاج بالداخل عبر استجلاب أخصائيين متميزين من الخارج لعلاج المواطنين في الداخل، ورفع كفاءة وزيادة خبرة الطواقم الطبية والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف الزناتي في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الصحة على موقع «فيسبوك»، الجمعة: «المواطنون يعانون في تونس وتركيا والأردن، كما صرفت مبالغ تُقدر بالمليارات على هذا الملف (العلاج بالخارج)، كان من الممكن استغلالها في تجهيز المستشفيات داخل ليبيا»، وتابع: «سنضرب بيد من حديد في ملف العلاج بالخارج، وسنحاسب كل من كان وراء هذا الملف، لن نترك المواطن الليبي يعاني في الخارج».

وأكد «الالتزام الأدبي بتسديد كافة الديون المستحقة في ملف العلاج»، لكنه أشار إلى الدخول في مفاوضات لتقليص هذه الديون، وتشكيل لجان للتحقيق فيها وتكليف شركات بتدقيقها.

– الزناتي يتسلم من عقوب حقيبة «الصحة» بالحكومة الموقتة (صور)

الزناتي: نسعى لتوفير لقاحات كورونا في أسرع وقت
وقال الزناتي إن توفير اللقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد» في أسرع وقت يقع على رأس أولويات وزارة الصحة، موضحًا اتجاه الوزارة لأكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة «حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في الإنتاج».

وشدد وزير الصحة على أهمية اختيار اللقاح اعتمادًا على جودته وسلامته، بغض النظر عن سعره، لأن «أهم نقطة هي سلامة المواطنين».

وتسلم الزناتي مهام عمله رسميًا، الثلاثاء، على رأس وزارة الصحة في العاصمة طرابلس من الوكيل المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، علي لطفي بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالوزارة. كما تسلم، الأربعاء، ملفات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة من الوزير السابق سعد عقوب، في مراسم شهدتها مدينة البيضاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كورونا كورونا كورونا وما هى خفاياها …. يا سادة يا كرام
    بالنظر الى آخر تحديث ، لما يسمى بمنظمة الصحة العالمية ، فإن ليبيا أرقامها وآخر تحديث بخصوص فيروس ، وحسب ما هو وارد هذه الغير منظمة ، من المركز الوطنى لمكافحة الأمراض على النحو التالى:
    إجمالى حالات الإصابة بليبيا هو :149.207 ألف
    إجمالى حالات االمتعافية بليبيا هو: 136.158 ألف
    إجمالى الحالات النشطة أو الحالات المتبقية من إجمالى حالات الإصابة الكلية بعد طرح المتعافين منها هو: 10.614 ألف
    آى نسبة المتعافين من عدد الإصابات الكلية هو: % 0.91254 وهذا بدون آى لقاح أو تطعيم…. وبالنظر الى هذه الأرقام فهى لا تمثل الحقيقة على الإطلاق ، فاباالنظر الى الحالة الأولى أو الصفرية المسجلة فى ليبيا ، كان بها سيناريوا جد كبير من طرف ما يسمى رئيس المركز الوطنى لمكافحة الأمراض ومدير مستشفى طرابس المركزى حينها ، فهذه الارقام الصادرة عن االمركز الوطنى لمكافحة الأمراض ، لا تمت للواقع والحقيقة بآية صلة ، وإنما هو نفاق وكذب وخداع وتضليل مستمر للشعب الليبى ، ولتأكد من حقيقة هذه الأرقام على أرض الواقع بأنها صحيحة ، على سعادة رئيس الحكومة الموحدة وسعادة وزير الصحة بأخذ عينات عشوائية من هذه الأرقام الصادرة والتى تصدر عن المركز الوطنى بالرقم الوطنى ، لهؤلاء المصابين بفيروس كورونا ، فسوف تجدون ما هى إلا أرقام عبثية لا تمت للحقيقة بصلة … أما بخصوص فيروس كورونا فالمتتبع له منذ البداية ، يجد بأنه هستيريا وبروباقندة سياسية بين اميركا والدول الغربية من جهة والصين العملاق من جهة تانية ، أما بخصوص إرتفاع الإصابات والموت فى العالم الغربى والأمريكى ما هو إلا الفزع والخوف من الموت ، نتجة لعدم وجود واعز دينى لديهم ، والواعز الدينى هو ما يقوله رئيس الوزراء وأعلامهِ ، وحتى الذى توفى بحادت سير ، يسجل تحت بنذ كورونا فيروس ، وهناك شئ آخر بعيدعن الفيروس والمعمول به فى أوروبا وامريكا هو نظام 5G المستخدم فى الإتصالات ، والذى يتسبب بنفس الاعراض المتسببة بما يزعمون بأنه فيروس كورونا.

    رد