“قرادة”: المسؤولية السياسية والوطنية ستعلق في عنق لجنة الـ 75 إذا تأجلت الانتخابات

حمّل سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك إبراهيم قرادة، ملتقى الحوار السياسي المسؤولية حال تأجلت الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر.

وقال قرادة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “لو تم تأجيل الانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر، فأول المسئولية الاخلاقية والسياسية والوطنية ستكون في معلقة كل الدهر في عنق الـ75 عضوا في لجنة الحوار”.

وأرجع الدبلوماسي السابق السبب إلى أن أعضاء الحوار السياسي هم الذين حددوا الموعد وسوقوه للشعب المسكين، ولأنهم هم من اختار الحكومة.

وأضاف: “ولأنهم لم يكونوا عارفين واقعيين للوطن والسياسة، ولأنهم تركوا أنفسهم في مهب اللعب الدولي، ولأهم لم يضعوا ضمانات جدية غير معسول الكلام، ولأنهم تركوا التأجيل أن يتم؟!”.

وعبر قرادة عن تخوفه: “وفي حال عدم إجراء الانتخابات ستكون أزمة جديدة لا يعلم عمقها ومداها إلا الله”.

وأردف: “غير أن الشعب الليبي سيعرف طعمها كما عرف وتجرع سوابق الورطات المريرة التي حفرها بعض أبنائه وبناته”، وتساءل “فماذا هم/ هن فاعلين؟” في إشارة إلى أعضاء الحوار السياسي.