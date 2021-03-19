«القويري»: نشجع خطوة وزيرة العدل نحو الإفراج عن المعتقلين من سجون المليشيات

قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية:” نشجع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية على خطوة الإفراج عن المعتقلين”.

وأضاف عمر القويري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب إخضاع السجون الليبية لرقابة صارمة والإفراج عن المعتقلين من سجون الميلشيات والعصابات التي تتخفى خلف شعارات وهمية وشكلية في تبعيتها للدولة”.

وكانت وزيرة العدل ”حليمة إبراهيم عبد الرحمن” قالت في وقت سابق، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمث لدولة بصلة.

وحثت الوزيرة، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع والغير مشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.