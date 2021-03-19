“الفرجاني”: “حكومة ستيفاني” ستُرجِع لـ”انقلاب سبتمبر” سطوته.. و”عزاكم بارد في فبراير”

هاجمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، خارطة الطريق الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي أنتجت السلطة الجديدة.

وقالت الفرجاني في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “حكومتهم حق لهم أن يتباهوا بها”، مضيفة: “بجرة قلم الصخيرات أدخلوا فبراير للإنعاش، وبجرة قلم موسكو حطوها تحت التنفس الصناعي، والآن في عهد حكومة استيفاني تنتظر الموت البطيء أو القتل الرحيم برفع الأجهزة عنها في أي لحظة”، على حد زعمها.

وأضافت: “ومنذ توقيع الصخيرات من قبل ليبيا الغد (إخوان + أزلام) دبت الحياة والروح في انقلاب سبتمبر، وبتوقيع موسكو قويت شوكته، وبدخول حكومة استيفاني سترجع له سطوته فلا حول ولا قوة إلا بالله”، مردفة: “عزاكم بارد في فبراير”.