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بينها ليبيا.. “بايدن” يدعو مجلس الأمن لإنهاء الأزمات الإقليمية

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على ضرورة بذل كافة ما يلزم من جهود من أجل التوصل إلى حلول عاجلة تُنهي الأزمات الإقليمية.

وأصدر البيت الأبيض في بيانًا اليوم الجمعة، قال فيه إن “بايدن” أعرب عن أهمية أن يسارع مجلس الأمن الدولي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنهاء مجموعة من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الأوضاع المشتعلة في ميانمار، إضافة إلى التوتر في إثيوبيا، وعلى الصعيد الليبي والسوري واليمني.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تهدف، في المرحلة المقبلة، إلى انتهاج سياسة تبرز قدرتها على القيادة المستمدّة من القيم، مع فتح قنوات الحوار والتعاون مع المؤسسات الدولية، لاسيما الأمم المتحد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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